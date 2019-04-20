ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 27 апреля в размере 64.7053 руб. против 64.6794 руб. на 26 апреля.





Курс доллара США за последние 5 дней:



26.04.19 - 64.6794 руб.

25.04.19 - 63.9798 руб.

24.04.19 - 63.7906 руб.

23.04.19 - 63.7860 руб.

20.04.19 - 63.9602 руб.





































































































































































































































"AK&M" от 26.04.2019