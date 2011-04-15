Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 27 апреля

Банк России установил на 27 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 45.5072

1 Азербайджанский манат 38.1405

100 Армянских драмов 13.4313

1 Белорусский рубль 30.6762

1 Болгарский лев 36.8565

1 Бразильский реал 16.3637

100 Венгерских форинтов 22.3615

1000 Вон Республики Корея 55.7526

10 Гонконгских долларов 82.4807

10 Датских крон 96.5549

1 Доллар США 64.7053

1 Евро 72.0882

100 Индийских рупий 92.3161

100 Казахстанских тенге 16.9752

1 Канадский доллар 48.0010

100 Киргизских сомов 92.6346

10 Китайских юаней 96.0261

10 Молдавских леев 36.1988

1 Новый туркменский манат 18.5137

10 Норвежских крон 74.6295

1 Польский злотый 16.8018

1 Румынский лей 15.1528

1 СДР (специальные права

заимствования) 89.3347

1 Сингапурский доллар 47.4832

10 Таджикских сомони 68.5307

1 Турецкая лира 10.9176

10000 Узбекских сумов 76.6528

10 Украинских гривен 24.4366

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 83.5022

10 Чешских крон 28.0292

10 Шведских крон 68.0879

1 Швейцарский франк 63.3931

10 Южноафриканских рэндов 44.9852

100 Японских иен 57.9511

"AK&M" от 26.04.2019