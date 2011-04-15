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26/04/2019
12:47

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 27 апреля

Банк России установил на 27 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 45.5072
1 Азербайджанский манат 38.1405
100 Армянских драмов 13.4313
1 Белорусский рубль 30.6762
1 Болгарский лев 36.8565
1 Бразильский реал 16.3637
100 Венгерских форинтов 22.3615
1000 Вон Республики Корея 55.7526
10 Гонконгских долларов 82.4807
10 Датских крон 96.5549
1 Доллар США 64.7053
1 Евро 72.0882
100 Индийских рупий 92.3161
100 Казахстанских тенге 16.9752
1 Канадский доллар 48.0010
100 Киргизских сомов 92.6346
10 Китайских юаней 96.0261
10 Молдавских леев 36.1988
1 Новый туркменский манат 18.5137
10 Норвежских крон 74.6295
1 Польский злотый 16.8018
1 Румынский лей 15.1528
1 СДР (специальные права
заимствования) 89.3347
1 Сингапурский доллар 47.4832
10 Таджикских сомони 68.5307
1 Турецкая лира 10.9176
10000 Узбекских сумов 76.6528
10 Украинских гривен 24.4366
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 83.5022
10 Чешских крон 28.0292
10 Шведских крон 68.0879
1 Швейцарский франк 63.3931
10 Южноафриканских рэндов 44.9852
100 Японских иен 57.9511

"AK&M" от 26.04.2019
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