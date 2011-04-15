Газпром и CNPC обсудили вопросы поставок трубопроводного газа в Китай. Об этом говорится в сообщении компании по итогам встречи председателя правления Газпрома Алексея Миллера и председателя совета директоров CNPC Ван Илиня.



На встрече были рассмотрены перспективы развития газового рынка Китая и стратегические вопросы сотрудничества Газпрома и CNPC. Особое внимание было уделено поставкам газа. Отмечено, что подготовка объектов к началу экспорта с 1 декабря 2019 года российского трубопроводного газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" идёт по графику. На III квартал намечено начало заполнения газопровода природным газом.



Стороны обсудили вопросы, связанные с проектами поставок российского газа в КНР по "западному маршруту" и с Дальнего Востока.



В ходе встречи также шла речь о взаимодействии компаний в сферах газовой электрогенерации, газомоторного топлива, подземного хранения газа, науки и культуры.



Государственная нефтегазовая компания CNPC - основной партнёр Газпрома в Китае.



Газпром и CNPC 21 мая 2014 года подписали 30-летний Договор купли-продажи российского газа по "восточному маршруту" (по газопроводу "Сила Сибири"). Документ предполагает поставку в КНР 38 млрд куб. м газа в год.



В 2015 году Газпром и CNPC подписали соглашение об основных условиях трубопроводных поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай по "западному маршруту" (по газопроводу "Сила Сибири - 2").



В 2016 году Газпром и CNPC подписали Меморандум о взаимопонимании по хранению газа и электрогенерации на территории КНР и Меморандум о проведении исследования возможности сотрудничества в области газомоторного топлива.



В июле 2017 года Газпром и CNPC заключили дополнительное соглашение к договору купли-продажи природного газа по "восточному маршруту", заключенному сторонами в 2014 году.



В декабре 2017 года Газпром и CNPC подписали соглашение об основных условиях поставок природного газа с Дальнего Востока России в Китай.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



"AK&M" от 26.04.2019