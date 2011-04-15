Ингосстрах застраховал ответственность ПассажирРечТранса

Филиал СПАО "Ингосстрах" в Красноярске заключил договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами (ОСГОП) с АО "ПассажирРечТранс". Об этом говорится в сообщении страховой компании.



В соответствии с договором ответственность перевозчика застрахована при использовании 19 судов, состоящих на балансе организации. Срок действия договора – с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года.



Программа страхования позволяет компенсировать ущерб, нанесённый жизни, здоровью или имуществу пассажиров. Лимиты ответственности страховщика в соответствии с действующим законодательством устанавливаются на каждого пассажира и составляют: 2.025 млн руб. – на случай причинения вреда жизни пассажира, 2 млн руб. – на случай причинения вреда здоровью пассажира и 23 тыс. руб. – на случай причинения вреда имуществу.



Обязанность перевозчиков страховать свою ответственность перед пассажирами регламентируется федеральным законодательством.



СПАО "Ингосстрах" и АО "ПассажирРечТранс" сотрудничают по программе страхования ОСГОП с 2016 года.



АО "ПассажирРечТранс" основано в апреле 2006 году на базе филиала "Красноярское пассажирское агентство", принадлежавшего ОАО "Енисейское речное пароходство".



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.











"AK&M" от 26.04.2019