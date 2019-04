Ингосстрах в 2018 году заключил более 1 тыс. договоров страхования ответственности судовладельцев

По итогам 2018 года Ингосстрах уверенно сохраняет первое место на рынке страхования водного транспорта. Об этом сообщает страховая компания.



В прошедшем году компания заключила 1009 договоров страхования ответственности судовладельцев (всего застраховано 1900 единиц флота) и 812 договоров страхования КАСКО судов (1750 единиц). Такие результаты традиционно обеспечиваются за счёт высокого размера действующих договоров облигаторного перестрахования ($100 млн - по КАСКО и $1 млрд - по ответственности) и качественного сервиса.



Ингосстрах упрочил лидирующие позиции на рынке морского страхования по сравнению с 2017 годом. Общий объём сборов компании в этом сегменте по итогам года без учёта входящего перестрахования составил около 2.83 млрд руб. (прирост 10%, что соответствует 265 млн руб.), в том числе по страхованию ответственности - 1.17 млрд руб., а по страхованию КАСКО - 1.66 млрд руб. Доля компании по морскому страхованию достигла 42.4% по итогам 2018 года против 39.1% годом ранее. Рост по данному сегменту опередил рост всего рынка, составивший 2%.



Как и ранее в морском портфеле Ингосстраха солидную часть (около 30%) составляют суда, принадлежащие зарубежным судовладельцам. Страховые полисы Ингосстраха признаются во всем мире.



Общий объём отечественного рынка морского страхования по итогам 2018 года вырос до 6.68 млрд руб., прирост составил 116 млн руб.



"Основными тенденциями на рынке морского страхования в 2018 году стали рост объемов страхования гражданских судов в постройке, а также увеличение вовлеченности российских страховщиков в долевом страховании иностранных флотов, что дает российскому рынку хорошие возможности продемонстрировать надежность своего покрытия мировому морскому сообществу", - комментирует начальник управления страхования судов и ответственности судовладельцев компании "Ингосстрах" Сергей Трубицын.



В частности, Ингосстрах заключил договоры страхования с такими зарубежными компаниями, как TGM Deniz Isletmeeiligi, Sun Marine FZC (UAE), NVL TRANS SHIPPING LTD, Aswan Trading & Contracting Co, ASCA Maritime Cyprus limited.



Компания сохранила и укрепила свои позиции в страховании крупнейших клиентов, в числе которых судоходная компания "Волжское пароходство", Северо-Западное пароходство, ГМК "Норильский никель", Ocean Agencies, ПАО "Совкомфлот", Myanma Five Stars, рыболовецким холдингом "НОРЕБО", ОАО "Амурское пароходство", Дальрифер, группой компаний Pola, National Navigation Compamy (Egypt), Ost-West Handel und Schiffahrt GMBH и другими.



Ингосстрах также имеет большой опыт урегулирования страховых случаев в сфере морского страхования. Так, в прошлом году Ингосстрах выплатил 2.5 млрд руб. страхового возмещения, что соответствует 67% всех выплат российского рынка и свидетельствует о высокой надёжности и профессионализме в оказании услуг, отсутствии дискриминационных положений в условиях договоров и необоснованных отказов в выплатах страхового возмещения. Ингосстрах осуществлял за свою многолетнюю историю самые крупные выплаты по морскому страхованию на российском рынке.



Среди крупнейших урегулированных страховых случаев в 2018 году - выплаты по пожарам на рыболовных судах Grange Bay (5 880 000 долл. США) и Fin Whale (7 985 000 евро). Более 45 млн руб. было выплачено в связи с пожаром на судне "Одиссей-1". Теплоход загорелся во время огневых работ по наружной обшивке, когда судно находилось в доке судоремонтного предприятия. Восстановлению корабль не подлежал.



Ингосстрах предоставляет услуги по страхованию водного транспорта судовладельцев с 1947 года. Компания имеет налаженные связи с более чем 200 сюрвейерских и корреспондентских компаний, которые находятся практически во всех портах мира и оказывают судовладельцам оперативную помощь в расследовании страховых случаев. Это помогает урегулировать убытки и разрешать споры в кратчайшие сроки.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 26.04.2019