ЦБ объявил учётную цену золота на 27 апреля - 2665.93 руб./г против 2657.28 руб./г на 26 апреля
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 27 апреля. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2665.93 руб./грамм
Серебро: - 31.20 руб./грамм
Платина: - 1849.41 руб./грамм
Палладий: - 2937.41 руб./грамм
---------------------------------------------------------
Цены за последние 5 дней, руб./грамм
20.04 23.04 24.04 25.04 26.04
Золото 2623.21 2616.16 2611.74 2620.20 2657.28
Серебро 30.75 30.67 30.71 30.45 30.91
Платина 1830.17 1825.18 1833.52 1834.84 1834.11
Палладий 2868.63 2860.82 2820.01 2873.62 2946.64