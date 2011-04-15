Банк России в 2019 году ожидает рост ВВП на 1.2-1.7%. Об этом говорится в сообщении ЦБ по итогам заседания совета директоров, который сохранил ключевую ставку в 7.75% годовых.



Повышение НДС оказало небольшое сдерживающее влияние на деловую активность. Дополнительные полученные бюджетные средства уже в 2019 году будут направлены на повышение государственных расходов, в том числе инвестиционного характера, подчёркивает ЦБ.



В последующие годы, по мнению регулятора, возможно повышение темпов экономического роста по мере реализации национальных проектов.





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