Годовая инфляция вернётся к 4% в первой половине 2020 года, полагает ЦБ

Годовая инфляция вернётся к 4% в первой половине 2020 года. Об этом говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров, который сохранил ключевую ставку в 7.75% годовых.



Годовая инфляция, по мнению регулятора, в марте прошла локальный пик. Годовой темп прироста потребительских цен в марте увеличился до 5.3% (с 5.2% в феврале 2019 года). В апреле годовая инфляция начала замедляться и, по оценке на 22 апреля, снизилась до 5.1%.



При этом текущие темпы прироста потребительских цен складываются несколько ниже прогноза Банка России. Перенос повышения НДС в цены в основном завершён.



В апреле инфляционные ожидания населения незначительно выросли после их заметного снижения в марте. Ценовые ожидания предприятий продолжили снижаться, но остаются на повышенном уровне, полагает ЦБ.





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