Кабмин актуализировал устав Российской академии наук

Правительство РФ актуализировало устав Российской академии наук. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Подписанным постановлением внесены соответствующие изменения в устав РАН. Цели деятельности дополнены прогнозированием основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития России, научно-методическим руководством научной и научно-технической деятельностью научных и образовательных организаций высшего образовании.



Уточнены положения, касающиеся представления РАН ежегодного доклада президенту РФ и в Правительство России о реализации государственной научно-технической политики в стране и о важнейших достижениях, полученных российскими учёными. Детализируются функции академии в области международного сотрудничества в сфере научной и научно-технической деятельности.





"AK&M" от 26.04.2019