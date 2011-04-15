Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

26/04/2019
17:25

Кабмин актуализировал устав Российской академии наук

Правительство РФ актуализировало устав Российской академии наук. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Подписанным постановлением внесены соответствующие изменения в устав РАН. Цели деятельности дополнены прогнозированием основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития России, научно-методическим руководством научной и научно-технической деятельностью научных и образовательных организаций высшего образовании.

Уточнены положения, касающиеся представления РАН ежегодного доклада президенту РФ и в Правительство России о реализации государственной научно-технической политики в стране и о важнейших достижениях, полученных российскими учёными. Детализируются функции академии в области международного сотрудничества в сфере научной и научно-технической деятельности.


"AK&M" от 26.04.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100