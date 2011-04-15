В.Путин подписал указ об оценке эффективности работы глав регионов
Президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
В соответствии с указом, администрация главы государства должна разработать и представить до 1 июня 2019 года на утверждение главы государства методику расчёта показателей эффективности работы губернаторов.
В перечне данных для оценки эффективности руководителя региона значатся, в частности, уровень доверия населения к власти, а также экономические и социальные показатели. Всего перечень включает 15 показателей.