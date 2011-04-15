Дайджест газеты "Ведомости" от 29 апреля 2019 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 29 апреля 2019 года.





СИСТЕМЫ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ ВВЕЛИ ЛИМИТЫ НА ОТПРАВКУ ДЕНЕГ В НЕКОТОРЫЕ СТРАНЫ



ОГРАНИЧЕНИЯ КАСАЮТСЯ ВЬЕТНАМА, КИТАЯ, КИРГИЗИИ И КАЗАХСТАНА - ТАК ЦБ БОРЕТСЯ С СОМНИТЕЛЬНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ





Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 000 руб. в месяц) и Казахстан (до 150 000 руб.). Ограничения потребовал установить ЦБ, рассказали "Ведомостям" три человека, знающих это от сотрудников платежных систем. Так регулятор борется с теневыми операциями, в том числе с предпринимательством без регистрации, рассказывает один из собеседников "Ведомостей". Другой объясняет, что иностранные граждане, торгующие на рынках, таким образом отправляют вырученные наличные для оплаты партий товаров, не регистрируясь как индивидуальные предприниматели и не создавая юрлиц.







ТРЕТЬ РОССИЯН СЧИТАЮТ ПОБЕДУ ЗЕЛЕНСКОГО НА УКРАИНЕ ВЫГОДНОЙ ДЛЯ РОССИИ



В РОССИЙСКИХ СМИ ПОЗИТИВНЫХ СООБЩЕНИЙ О НОВОМ ПРЕЗИДЕНТЕ ПОКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ НЕГАТИВНЫХ





Почти треть россиян считает победу Владимира Зеленского на выборах президента Украины более выгодной для России, чем переизбрание Петра Порошенко, выяснил "Левада-центр". 55% полагают, что имя победителя никакого значения для России не имеет.





РОССИЙСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ НЕДОВОЛЬНЫ НАДЗОРНОЙ РЕФОРМОЙ

О НЕДОСТАТОЧНОЙ ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ЗАЯВЛЯЮТ ДВЕ ТРЕТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА





Две трети российских бизнесменов негативно оценивают ситуацию с защитой своих прав и законных интересов: 50% полагают, что их права защищены недостаточно, а 16% - что абсолютно не защищены. Таковы результаты опроса ("Ведомости" с ними ознакомились) представителей малого и среднего бизнеса, проведенного в марте Федеральной службой охраны (ФСО) по инициативе уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей. В нем принимали участие собственники (55,5%), руководители предприятий (27%) и их заместители (10,7%), а также менеджеры.





СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ПОКАЗАЛА, КАК ЗАРАБАТЫВАЕТ НА ГОСЗАКУПКАХ СТРУКТУРА "РОСТЕХА"



КОМПАНИЯ ПОЛУЧИЛА ПОДРЯД ПО РЕШЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА И ТУТ ЖЕ ПЕРЕДАЛА



Единая информационная система госзакупок (ЕИС) и подсистема управления закупками "Электронный бюджет", на которые государство потратило 4,1 млрд руб., были созданы с нарушениями, выяснила Счетная палата. К таким выводам аудиторы пришли в отчете о проверке законности и эффективности расходов бюджета на них в 2015-2018 гг. "Ведомости" ознакомились с его копией, подлинность документа подтвердил представитель Счетной палаты.





TELE2 ПРЕДЛАГАЕТ АБОНЕНТАМ ПЕРЕЙТИ НА ESIM

НО НА НОВУЮ ТЕХНОЛОГИЮ ПОКА МОЖНО ПЕРЕЙТИ В ПЯТИ МОСКОВСКИХ САЛОНАХ ОПЕРАТОРА





Tele2 первым из сотовых операторов предложит абонентам попробовать eSim - интегрированные в мобильные устройства сим-карты, рассказал "Ведомостям" представитель компании. Оформить переход на eSim с сегодняшнего дня, 29 апреля, можно будет в пяти московских салонах Tele2. Не позднее 5 мая услуга появится еще в 83 салонах в Москве и Московской области. Затраты на запуск проекта представитель Tele2 раскрыть отказался. Виртуальные мобильные операторы на базе Tele2 не будут участвовать в проекте, отметил он.





ПРОДАВЕЦ ФАСТФУДА KFC НАЧАЛ РЕБРЕНДИНГ В РОССИИ

КОМПАНИЯ СТРЕМИТСЯ ПОВЫСИТЬ УЗНАВАЕМОСТЬ СВОЕГО БРЕНДА У МОЛОДЕЖИ



С понедельника, 29 апреля, KFC начинает ребрендинг сети в России. Об этом "Ведомостям" рассказала директор по коммуникациям компании в России, СНГ, Центральной и Восточной Европе Ирина Гущина. По ее словам, KFC начала приводить рестораны к единому стандарту по внешнему виду еще в прошлом году. Теперь настала очередь России, стран СНГ, Центральной и Восточной Европы. Сейчас у ресторанов KFC разные логотипы и корпоративные стили в зависимости от региона, пояснила Гущина. А благодаря изменениям целевая аудитория - люди в возрасте 24-40 лет должны лучше узнать бренд.





РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ AURUS НАЧНУТСЯ ПОЗЖЕ ЗАПЛАНИРОВАННОГО СРОКА

АВТОМОБИЛИ ПОКА БУДУТ ПОЛУЧАТЬ ГОСЗАКАЗЧИКИ И VIP-КЛИЕНТЫ



Поставки автомобилей Aurus для розничных продаж в этом году не планируются - это произойдет в 2020 г., рассказал "Ведомостям" операционный директор дивизиона Aurus компании "Авилон" (один из двух дилеров марки в России) Вагиф Бикулов. Дилеры в этом году машины, скорее всего, не получат, говорит и человек, знакомый с менеджерами дистрибуторской компании "Аурус", которая контролируется государственным институтом НАМИ.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 29.04.2019