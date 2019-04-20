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ЦБ РФ установил официальный курс евро на субботу, 27 апреля, в размере 72.0882 руб. против 72.1111 руб. на 26 апреля.
Курс евро за последние 5 дней:
26.04.19 - 72.1111 руб.
25.04.19 - 71.7150 руб.
24.04.19 - 71.7453 руб.
23.04.19 - 71.7210 руб.
20.04.19 - 71.9232 руб.
"AK&M" от 26.04.2019