ЦБ РФ установил официальный курс евро на субботу, 27 апреля, в размере 72.0882 руб. против 72.1111 руб. на 26 апреля.





Курс евро за последние 5 дней:



26.04.19 - 72.1111 руб.

25.04.19 - 71.7150 руб.

24.04.19 - 71.7453 руб.

23.04.19 - 71.7210 руб.

20.04.19 - 71.9232 руб.















































































"AK&M" от 26.04.2019