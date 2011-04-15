Повтор! Банк России сохранил ключевую ставку в 7.75% годовых

Банк России сохранил ключевую ставку в 7.75% годовых. Об этом свидетельствует сообщение банка.



В марте годовая инфляция прошла локальный пик и в апреле начала замедляться. При этом текущие темпы прироста потребительских цен складываются несколько ниже прогноза Банка России. В апреле инфляционные ожидания населения незначительно выросли после их заметного уменьшения в марте. Ценовые ожидания предприятий продолжили снижаться, но остаются на повышенном уровне. Краткосрочные проинфляционные риски снизились. Решения Банка России о повышении ключевой ставки в сентябре и декабре 2018 года были достаточными для ограничения эффектов разовых проинфляционных факторов, подчёркивает ЦБ.



По прогнозу Банка России, годовая инфляция вернётся к 4% в первой половине 2020 года.



"AK&M" от 26.04.2019