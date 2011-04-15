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29/04/2019
10:00

Повтор! Ввод жилья в эксплуатацию в России в I квартале снизился на 5.6%

В России в I квартале 2019 года введено в эксплуатацию 197.3 тыс. квартир общей площадью 14.8 млн кв. м, что на 5.6% меньше показателя за аналогичный периода предыдущего года. Об этом говорится в сообщении Росстата.

Среди субъектов РФ наибольшие объемы жилищного строительства осуществлялись в Московской области, где введено 10.7% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом, Москве - 8.9%, Краснодарском крае - 5.9%, Республике Татарстан - 5.2%, Ленинградской области - 4.8%, Ростовской области - 3.8%, Республике Башкортостан - 3.1%, Нижегородской области - 2.5%, Свердловской области - 2.3%, Санкт-Петербурге - 2%, Тюменской области без автономных округов и Новосибирской области - по 1.7%. В этих субъектах РФ построено чуть больше половины общей площади жилья, введенной в России.

Вместе с тем, при значительных объёмах жилищного строительства наблюдалось снижение ввода жилья в Санкт-Петербурге - на 60.2%, Ленинградской области - на 40.3%, Московской области - на 34.5%, Новосибирской области - на 24.1%, Свердловской области - на 18.5%, Республике Татарстан - на 10.3%.

Индивидуальные застройщики ввели 57.5 тыс. жилых домов общей площадью 7.7 млн кв. м - на 7.6% меньше, чем годом ранее.


"AK&M" от 26.04.2019
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