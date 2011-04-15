Чистая прибыль Газпрома по МСФО за 2018 год выросла в 2 раза до 1.456 трлн руб.

Чистая прибыль, относящееся к акционерам ПАО "Газпром", по МСФО за 2018 год составила 1.456 трлн руб., что в два раза больше, чем годом ранее - 714.302 млрд руб. Об этом говорится в материалах компании.



Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 26% до 8.224 трлн руб. Увеличение выручки от продаж в основном вызвано ростом продаж газа, продуктов нефтегазопереработки, сырой нефти и газового конденсата.



Чистая выручка от продажи газа увеличилась на 29% до 4.303 трлн руб., что в основном было вызвано ростом средних цен в сегменте "Европа и другие страны".



Чистая выручка от продажи газа в Европу и другие страны увеличилась на 33% до 2.951 трлн руб. Это объясняется главным образом ростом средних цен (включая акциз и таможенные пошлины), выраженных в рублях, на 33%. При этом средние цены, выраженные в долларах США, увеличились на 23%.



Чистая выручка от продажи газа в страны бывшего Советского Союза увеличилась на 19% до 348.625 млрд руб. Изменение было обусловлено ростом средних цен (включая таможенные пошлины), выраженных в рублях, на 11% и увеличением объемов продаж газа в натуральном выражении на 9%, или на 3.1 млрд куб. м. При этом средние цены, выраженные в долларах США, увеличились на 3%.



Чистая выручка от продажи газа в Российской Федерации увеличилась на 9%, за год и составила 954.493 млрд руб. Это объясняется главным образом увеличением средних цен на 5% и ростом объемов продаж газа в натуральном выражении на 4%, или на 9.8 млрд куб м.



Операционные расходы увеличились на 8% и составили 6.181 трлн руб.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



"AK&M" от 29.04.2019