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29/04/2019
10:54

Тренд на укрепление доллара может сохраниться

Несмотря на короткую и, вероятно, спокойную двухдневную неделю на российском рынке, на мировых рынках ожидается публикация ряда важных ключевых показателей. Об этом говорится в обзоре Сбербанка.

Основным событием недели станет объявление итогов заседания ФРС в среду. Аналитики SG не ожидают, что американский регулятор быстро переключится на "ястребиные" сигналы ввиду сильной статистики прошлой недели. Однако Д.Пауэлл во время пресс-конференции может улучшить характеристики текущей ситуации и повлиять на пересмотр "голубиных" настроений рынка (снижение ставки в 4к19 оценено с вероятностью чуть более 50%). В преддверии заседания сегодня будут опубликованы данные по потребительским расходам в США (PCE), от которых аналитики SG ожидают умеренного ускорения роста цен (базовый дефлятор PCE +0.1% м/м). В дополнение, в пятницу будет опубликован отчет по рынку труда, от которого аналитики SG ждут сильных результатов (NFP 220 тыс., консенсус: 181 тыс.)

Таким образом, общий фон указывает, что тренд на укрепление доллара, заданный на прошлой неделе, имеет все шансы сохраниться. При этом, выходной день в большинстве стран Еврозоны 1 мая может стать поводом для низкой активности торгов и умеренной реакции рынка на признаки оптимизма на американском рынке.

"AK&M" от 29.04.2019
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