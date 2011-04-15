Право на экспорт продукции в КНР предоставлено еще 23 молочным компаниям. Об этом свидетельствует сообщение Россельхознадзора.



Договоренность о том, что перечень российских компаний-поставщиков молочной продукции будет расширен до конца апреля, достигнута Россельхознадзором во время переговоров с Главным таможенным управлением КНР(GACC).



Таким образом, в настоящее время право поставок на китайский рынок имеют 33 российских предприятий.





"AK&M" от 29.04.2019