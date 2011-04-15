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29/04/2019
13:08

РФ и США внесли изменения в соглашение о безопасности полётов

Российская и американская стороны путём обмена нотами МИД России и Посольства США завершили выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу соглашения между Правительством РФ и Правительством США о внесении изменений в межправительственное Соглашение о повышении безопасности полётов (BASA) от 2 сентября 1998 года. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

Соглашение BASA регулирует вопросы двустороннего сотрудничества в сфере сертификации и лётной годности авиационной техники.

Изменения вступили в силу с даты российской ноты, то есть с 22 апреля 2019 года, и устанавливают, что для выполнения соглашения BASA от Правительства РФ исполнительным представителем является Росавиация, от Правительства США - Федеральная авиационная администрация (ФАА).

Завершившийся обмен дипломатическими нотами и внесение вышеупомянутых изменений в BASA открывают возможности для развития перспективного сотрудничества между Росавиацией и ФАА США по вопросам сертификации и признания одобрительных документов на авиационную технику на условиях взаимности и симметричного подхода.


"AK&M" от 29.04.2019
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