РКИФ, Suiyong Holding и Dazheng запустили китайско-российский фонд

Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation), Suiyong Capital и Dazheng Investment Group запустили региональный Китайско-российский фонд в юанях и начали проработку потенциальных проектов. Об этом говорится в материалах РФПИ.



Фонд займется реализацией стратегически важных инвестиционных проектов в России и Китае в равных долях, являясь первым и наиболее значимым примером межрегионального сотрудничества между двумя странами (Московской областью, Дальним Востоком и северо-востоком Китая). Основное внимание фонда в Китае будет направлено на проект "Один пояс - один путь" и связанные проекты, а также на другие перспективные сектора.



На первом этапе фонд аккумулировал под управлением 1 млрд юаней (около $150 млн). Целевой капитал фонда, к формированию которого будут привлечены ведущие институциональные инвесторы из Китая, составляет 6-7 млрд юаней (порядка $1 млрд). Создание фонда было инициировано в рамках Совета межрегионального сотрудничества Китайско-Российского Комитета дружбы, мира и развития.



Стороны определили приоритетные направления сотрудничества и рассматривают ряд возможностей для инвестиций в такие сектора как добыча полезных ископаемых, финансовые услуги, промышленное производство и здравоохранение. Фонд призван оказать содействие в реализации инвестиционного и технологического прорыва в российской экономике.



Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) - совместный фонд Российского фонда прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорации (CIC). Деятельность РКИФ направлена на развитие двусторонних экономических, торговых и инвестиционных отношений между Россией и Китаем.



Suiyong Capital - крупная инвестиционная компания, основными акционерами которой являются Guangzhou Industrial Investment Fund и Shanshan Corporation. Suiyong Capital имеет уставный капитал объемом 3 млрд юаней. В сферу деятельности компании входит приобретение и реализация различных активов, в том числе в области венчурных и прямых инвестиций и инвестиций в финансовом секторе.



Dazhen Investment Group - финансовая холдинговая компания Правительства провинции Хэйлунцзян с совокупными активами 9.368 млрд юаней. Основные инвестиции компании включают вложения в Longjiang Bank, Jianghai Securities, фонды прямых инвестиций и другие финансовые организации, а также в группу высокотехнологичных предприятий, представленных HIT Robot Group.



"AK&M" от 29.04.2019