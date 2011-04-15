Peugeot и Citroen отзывают 536 автомобилей в РФ

ООО "Пежо Ситроен РУС" отзывает 536 автомобилей Peugeot и Citroen. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.



Так, отзыву подлежат 534 автомобиля Citroen C3 Aircross, реализованные с февраля 2018 года по март 2019 года. Причиной отзыва транспортных средств является этикетка производителя, которая содержит неточную информацию. На транспортных средствах будет выполнена замена этикетки производителя.



Также отзыву подлежат 2 автомобиля марки Peugeot Traveller и Citroen Spacetourer, реализованные с октября 2017 года по октябрь 2018 года. Причиной отзыва транспортных средств являются резьбовые крепления переднего рычага, которые могут быть затянуты с моментом, выше установленного стандартом завода-изготовителя. На транспортных средствах будет выполнена замена резьбовых креплений переднего рычага.



Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.



ООО "Пежо Ситроен РУС" является официальным представителем Peugeot и Citroen на российском рынке.



"AK&M" от 29.04.2019