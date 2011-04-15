Доля ипотечных кредитов с просрочкой свыше 90 дней составляет 1.5%, НБКИ

Доля ипотечных кредитов с просрочкой свыше 90 дней в общем количестве действующих кредитов данного типа на 1 апреля 2019 года составила 1.5%, практически не изменившись за прошедший год. Об этом говорится в сообщении НБКИ.



Наименьшая доля ипотечных кредитов с просрочкой свыше 90 дней (среди 40 регионов-лидеров по количеству действующих ипотечных кредитов) была зафиксирована в Ямало-Ненецком АО (0.9%), Вологодской (1%), Томской (1%), Архангельской (1%), Омской (1.1%) и Оренбургской (1.1%) областях.



Наибольшая доля просроченных ипотечных кредитов продемонстрировали Челябинская область (2.1%), Красноярский край (2.1%) Саратовская область (2.1%), Республика Саха (Якутия) (1.8%) и Ставропольский край (1.8%) и Волгоградская область (1.8%).



В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель находится на уровне 1.6% и 1.1% соответственно.







"AK&M" от 29.04.2019