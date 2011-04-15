РАД 25 июня проведёт аукцион по продаже 100% акций Дагестантоппрома

АО "Российский аукционный дом" 25 июня проведёт аукцион по продаже 100% акций АО "Дагестантоппром", находящихся в собственности РФ. Об этом говорится в материалах Росимущества.



Заявки принимаются до 18 июня. Начальная цена - 106.3 млн руб.



Дагестантоппром занимается оптовой торговлей твёрдым топливом. Размер уставного капитала - 153.409 млн руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 29.04.2019