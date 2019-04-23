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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 30 апреля в размере 64.6917 руб. против 64.7053 руб. на 27 апреля.
Курс доллара США за последние 5 дней:
27.04.19 - 64.7053 руб.
26.04.19 - 64.6794 руб.
25.04.19 - 63.9798 руб.
24.04.19 - 63.7906 руб.
23.04.19 - 63.7860 руб.
"AK&M" от 29.04.2019