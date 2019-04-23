ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 30 апреля в размере 64.6917 руб. против 64.7053 руб. на 27 апреля.





Курс доллара США за последние 5 дней:



27.04.19 - 64.7053 руб.

26.04.19 - 64.6794 руб.

25.04.19 - 63.9798 руб.

24.04.19 - 63.7906 руб.

23.04.19 - 63.7860 руб.







































































































































































































































"AK&M" от 29.04.2019