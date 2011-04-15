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29/04/2019
13:02

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 30 апреля

Банк России установил на 30 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 45.6141
1 Азербайджанский манат 38.1324
100 Армянских драмов 13.4355
1 Белорусский рубль 30.6916
1 Болгарский лев 36.9034
1 Бразильский реал 16.4648
100 Венгерских форинтов 22.3924
1000 Вон Республики Корея 55.7298
10 Гонконгских долларов 82.4718
10 Датских крон 96.7136
1 Доллар США 64.6917
1 Евро 72.2024
100 Индийских рупий 92.5920
100 Казахстанских тенге 16.9361
1 Канадский доллар 48.0408
100 Киргизских сомов 92.6483
10 Китайских юаней 96.0502
10 Молдавских леев 36.3151
1 Новый туркменский манат 18.5098
10 Норвежских крон 74.5734
1 Польский злотый 16.8144
1 Румынский лей 15.1823
1 СДР (специальные
права заимствования) 89.3774
1 Сингапурский доллар 47.5150
10 Таджикских сомони 68.5475
1 Турецкая лира 10.8973
10000 Узбекских сумов 76.6593
10 Украинских гривен 24.5068
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 83.7305
10 Чешских крон 28.1122
10 Шведских крон 68.0586
1 Швейцарский франк 63.4543
10 Южноафриканских рэндов 45.1704
100 Японских иен 57.8923


"AK&M" от 29.04.2019
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