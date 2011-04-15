Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 30 апреля

Банк России установил на 30 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 45.6141

1 Азербайджанский манат 38.1324

100 Армянских драмов 13.4355

1 Белорусский рубль 30.6916

1 Болгарский лев 36.9034

1 Бразильский реал 16.4648

100 Венгерских форинтов 22.3924

1000 Вон Республики Корея 55.7298

10 Гонконгских долларов 82.4718

10 Датских крон 96.7136

1 Доллар США 64.6917

1 Евро 72.2024

100 Индийских рупий 92.5920

100 Казахстанских тенге 16.9361

1 Канадский доллар 48.0408

100 Киргизских сомов 92.6483

10 Китайских юаней 96.0502

10 Молдавских леев 36.3151

1 Новый туркменский манат 18.5098

10 Норвежских крон 74.5734

1 Польский злотый 16.8144

1 Румынский лей 15.1823

1 СДР (специальные

права заимствования) 89.3774

1 Сингапурский доллар 47.5150

10 Таджикских сомони 68.5475

1 Турецкая лира 10.8973

10000 Узбекских сумов 76.6593

10 Украинских гривен 24.5068

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 83.7305

10 Чешских крон 28.1122

10 Шведских крон 68.0586

1 Швейцарский франк 63.4543

10 Южноафриканских рэндов 45.1704

100 Японских иен 57.8923





"AK&M" от 29.04.2019