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29/04/2019
13:12

Самаратранснефть-Терминал опровергла причастность к "грязной" нефти в трубопроводе "Дружба"

ООО "Самаратранснефть-Терминал" не имеет и не может иметь никакого отношения к точке вброса "грязной" нефти в трубопровод "Дружба". Об этом говорится в сообщении компании со ссылкой на первого замгендиректора Антона Томилова.

Упомянутый в заявлении Транснефти терминал Самаратранснефть-Терминал продала ООО "Нефтеперевалка" в 2017 году, подчеркивает компания.

"Указанный терминал находится вне территории завода. Какие-либо коммерческие отношения между ООО "Нефтеперевалка" и СТНТ в настоящий момент отсутствуют", - заявляет компания.

СТНТ является нефтеперерабатывающим заводом. То есть, является потребителем нефти и не может иметь отношения к сдаче нефти в трубопровод. Более того, в настоящий момент на территории СТНТ отсутствуют какие-либо подключения к трубопроводу Транснефти, сообщает Самаратранснефть-Терминал.

"Заявление представителя Транснефти Игоря Демина, является некорректным и наносит урон деловой репутации ООО "Самаратранснефть-Терминал". В связи с этим СТНТ намерена обратиться в суд", - говорится в сообщении.

Ранее, 26 апреля, советник президента Транснефти Игорь Демин сообщил, что возбуждено уголовное дело в связи с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба". Хлорорганические соединения, по его словам, попали в трубопровод про через узел учета, принадлежащий Самаратранснефть-Терминалу.

Напомним, Белоруссия заявила о некачественной нефти, поступающей из РФ. В свою очередь Транснефть признала, что в составе нефти выявлено повышенное содержание хлоридов.


"AK&M" от 29.04.2019
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