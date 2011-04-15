Инфляционные ожидания населения в апреле выросли, ЦБ

Динамика инфляционных ожиданий экономических субъектов в апреле была разнонаправленной. Инфляционные ожидания населения несколько повысились, ценовые ожидания предприятий и оценки долгосрочных инфляционных ожиданий участников финансового рынка продолжили снижаться. Об этом говорится в материалах Банка России.



На рост инфляционных ожиданий населения, отмечавшийся после снижения в феврале-марте, могло повлиять восприятие уровня цен, а не их изменений, полагает ЦБ.



По данным опроса предприятий, проведённого Банком России, в апреле продолжилось наблюдаемое с февраля снижение ценовых ожиданий предприятий на 3 месяца вперёд. Оно происходило во всех отраслях и регионах, указывая на ослабление влияния общего фактора - повышения ставки НДС. Продолжилось снижение инфляционных ожиданий участников финансового рынка на 4 года и 9 лет вперёд.





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