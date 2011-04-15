Прокачка чистой нефти по "Дружбе" ещё не началась, заявляет Белоруссия

Прокачка чистой нефти по "Дружбе" не началась. Об этом говорится в сообщении концерна "Белнефтехим".



Делегация концерна "Белнефтехим" находится в Москве, где на базе Минэнерго РФ продолжаются переговоры с участием российских нефтяных компаний.



"В настоящее время в трубопроводе на белорусской территории по-прежнему находится нефть с превышением норматива содержания хлорорганики", - подчёркивает Белнефтехим.



НПЗ, как и ранее, работают на сниженной производственной загрузке.



"Концерном и организациями ведётся ежедневный учёт недополученных доходов из-за снижения загрузки НПЗ, приостановки экспорта нефтепродуктов и других мер, принятых из-за поставки некачественной нефти. Ведётся также оценка ненадлежащего исполнения российскими контрагентами договорных обязательств", - заявляет Белнефтехим.



Напомним, Белоруссия в середине апреля заявила о некачественной нефти, поступающей из РФ. В свою очередь Транснефть признала, что в составе нефти выявлено повышенное содержание хлоридов.





"AK&M" от 29.04.2019