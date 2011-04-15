Маршруты наземного транспорта изменятся 29 апреля и 4 мая в связи с проведением репетиций военного парада на Красной площади

Маршруты наземного транспорта изменятся 29 апреля и 4 мая 2019 года в связи с проведением репетиций военного парада на Красной площади. Об этом сообщила столичная мэрия.



Так, с 15:30 до окончания мероприятия троллейбус N 35 будут следовать от улицы Маршала Тухачевского до Ваганьковского путепровода, N 43 - от Прибрежного проезда до проспекта Маршала Жукова, далее до Серебряного бора, N 54, 66 - от станции метро "Филевский парк" до станции метро "Краснопресненская", N 61 - от станции Московского центрального кольца Панфиловская до улицы Генерала Глаголева (по маршруту троллейбуса N 59).



В это же время автобус А, N 255 будет курсировать от остановки "Стадион "Лужников"" до метро "Кропоткинская", Б (внутреннее, внешнее) - от станции метро "Маяковская" через Курский вокзал и Смоленский бульвар до улицы Новый Арбат, К - от Большого Краснохолмского моста до кинотеатра "Ударник" (по Садовому кольцу и улице Большая Полянка в обоих направлениях), М1 - на участках от улицы Кравченко до кинотеатра "Ударник" и от больницы МПС до Тверской Заставы, М2 - от остановки "Фили" до станции метро "Библиотека имени Ленина", после 21:00 - до гостиницы "Украина", М3 - на участках от остановки "Стадион "Лужников"" до станции метро "Кропоткинская" и от станции метро "Семеновская" до станции метро "Лубянка", М5 - от Нагорного бульвара до станции метро "Добрынинская".



Автобус М6 будет курсировать на участках от Силикатного завода до Ваганьковского путепровода (после прохода техники - до станции метро "Краснопресненская") и от станции метро "Нагатинская" до кинотеатра "Ударник", М7, М8, М27, N 156 - до станции метро "Таганская", М9 - от станции метро "Владыкино" до станции метро "Лубянка", М10 - от Лобненской улицы до станции метро "Маяковская", Т3 - после улицы Малая Дмитровка по Садовому кольцу с разворотом под Самотечной эстакадой, Т10, Т39 - до улицы Новый Арбат, Т18 - на участках от Рижского вокзала до станции метро "Белорусская" и от Стрельбищенского переулка до станции метро "Краснопресненская", Т19 - после Крылатского моста в обоих направлениях по Крылатской улице, проспекту Маршала Жукова и улице Народного Ополчения (вместо улицы Нижние Мнёвники).



Кроме того, Т25 будет курсировать от проспекта Буденного до сада имени Баумана, Т47 - после Долгоруковской улицы на разворот через Оружейный переулок, далее своим маршрутом, Т79 - на участках от Савеловского вокзала до Ваганьковского путепровода (после прохода техники - до станции метро "Краснопресненская") и от остановки "Стадион "Лужников"" до улицы Новый Арбат, N 12 - на участках от станции метро "Тимирязевская" до станции метро "Белорусская" и от 2-го Красногвардейского проезда до станции метро "Краснопресненская", N 15 - от ВДНХ (южная) до Страстного бульвара, N 38 - от Рижского вокзала до станции метро "Трубная", N 39 - от улицы Расплетина до Ваганьковского путепровода, N 48 - по проспекту Маршала Жукова в обоих направлениях (вместо улицы Мнёвники и Карамышевской набережной), N 60 - от станции метро "Щукинская" до станции метро "Полежаевская" (по проспекту Маршала Жукова).



Маршрут N 64 будет курсировать на участках от Песчаной площади до Ваганьковского путепровода (после прохода техники - до станции метро "Краснопресненская") и от остановки "Стадион "Лужников"" до улицы Новый Арбат; N 69, 869 - от остановки "Фили" до станции метро "Краснопресненская" (по Шмитовскому проезду, улицам Трехгорный Вал и Заморенова в обоих направлениях), после прохода техники автобусы N 869 поедут по Садовому кольцу до Самотечной площади; N 101, 904 - до Тверской Заставы; N 116 - от остановки "Фили" до станции метро "Краснопресненская"; N 144 - от станции метро "Теплый Стан" до кинотеатра "Ударник"; N 158 - от 3-го Павелецкого проезда до Большого Устьинского моста; N 271 - от Крылатского моста по Крылатской улице и проспекту Маршала Жукова в обоих направлениях (вместо улиц Нижние Мнёвники, Народного Ополчения, Мнёвники); N 800 - от станции метро "Щукинская" после остановки "Улица Народного Ополчения, 27" по проспекту Маршала Жукова в обоих направлениях (вместо улицы Мнёвники) с разворотом под Ж ивописным мостом; N 850 - от Крылатского до станции метро "Полежаевская" (по проспекту Маршала Жукова в обоих направлениях); С43 - от Силикатного завода до станции метро "Краснопресненская" (от улицы 1905 года по Шмитовскому проезду, улицам Трехгорный Вал и Заморенова, обратно - по Конюшковской улице и Краснопресненской набережной).



Изменения затронут и ночные автобусы. С 00:00 до окончания мероприятий они будут ходить: Н1 - от аэропорта Шереметьево до Тверской Заставы; Н2 - от Беловежской улицы до гостиницы "Украина"; Н3 - от Уссурийской улицы до станции метро "Лубянка"; Н4, Н5, Н7 - от остановок "Новокосино", "Каширское шоссе, 148" и "138-й квартал Выхина" до станции метро "Таганская"; Н6 - от Осташковской улицы до станции метро "Лубянка"; Н11 - от аэропорта Внуково до кинотеатра "Ударник".



Изменения на маршрутах Б, Т3, Т10, Т18, Т19, Т39, Т47, N 12, 35, 39, 43, 48, 54, 60, 61, 64, 66, 116, 271, 800, 850 и 869 будут действовать во время выдвижения колонн техники и после окончания репетиции.



"AK&M" от 29.04.2019