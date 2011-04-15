Инвестиции в модернизацию коммерческой зоны зала внутренних вылетов "Пулково" составят более 60 млн руб. Об этом сообщила управляющая компания аэропорта "Воздушные Ворота Северной Столицы" (ВВСС).



Проект предусматривает обновление концепции торговых точек и создание нового магазина формата DutyPaid, через который пассажиры будут направляться к выходам на посадку.



Оператором нового DutyPaid в "Пулково" выступит компания Dufry.



Проект реализуется в два этапа. Первая часть магазина откроется в июне 2019 года - будут представлены все товарные группы, кроме парфюмерии и косметики. Вторая часть магазина будет открыта в сентябре 2019 года. Общая площадь нового магазина составит около 876 кв. м.



На время строительно-ремонтных работ в зале вылета внутренних воздушных линий аэропорта применяется специальное зонирование и схемы навигации для пассажиров.



Также обновление концепции коммерческой зоны в зале внутренних вылетов предусматривает параллельное изменение расположения существующих магазинов и ресторанов.



Аэропорт "Пулково" (Санкт-Петербург, ИНН 7810091320) - четвёртый по пассажиропотоку в России. На регулярной основе в "Пулково" выполняют полёты 29 зарубежных авиакомпаний, 30 российских авиакомпаний и 12 авиакомпаний стран СНГ. Управляющей компанией аэропорта "Пулково" с 29 апреля 2010 года являлось ООО "Воздушные ворота северной столицы".



Пассажиропоток "Пулково" в 2018 году вырос на 12.4% до 18.122 млн по сравнению с годом ранее. Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях вырос на 10.8% до 11.028 млн. Объём перевозок на международных воздушных линиях за указанный период увеличился на 14.9% до 7.094 млн. Аэропорт в 2018 году обслужил 165.418 тыс. взлётно-посадочных операций, что на 9.6% больше показателя за 2017 год.



"AK&M" от 29.04.2019