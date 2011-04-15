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29/04/2019
14:52

Рубль взял паузу, полагают аналитики

Несмотря на просадку европейских фондовых индексов, а также отсутствие признаков жизни на нефтяном рынке после пятничного обвала из-за заявлений Д.Трампа, в начале новой торговой недели российский рынок торгуется в небольшом плюсе. Об этом говорится в комментарии эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева.

Рубль взял паузу после недавнего трехдневного снижения. Доллар ведет себя неоднозначно на форексе, и умеренно корректируется в паре с российской валютой после агрессивного роста. Пара доллар/рубль, которая во второй половине прошлой недели подбиралась к отметке 65 руб., отступает внутри дня на символические 0.07%, расположившись в районе 64.6 руб. В отсутствие поддержки со стороны нефтяного рынка нашей валюте сложно вернуться к росту, несмотря на отсутствие давления со стороны долларовых быков, полагает аналитик.

Нефть Brent смогла восстановиться над отметкой $71 за баррель, но не в силах привлечь покупателей. Игроки продолжают переваривать недавнее потрясение от Трампа, который заверил рынки в том, что беседовал с представителями ОПЕК об увеличении добычи.

На самом деле американский лидер не вызвал бы столь бурной реакции рынка на более низких уровнях. На момент его заявления цены находились вблизи максимумов, рынок выглядел перекупленным. Так что инвесторы решили массово воспользоваться возможностью, чтобы удачно зафиксировать прибыль. С фундаментальной же точки зрения рынок энергоносителей сохраняет боевой настрой.

"AK&M" от 29.04.2019
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