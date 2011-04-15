Выручка АЛРОСА по итогам аукциона во Владивостоке составила $9.5 млн

Выручка АЛРОСА по итогам алмазного аукциона, прошедшего во Владивостоке с 8 по 19 апреля 2019 года, составила $9.65 млн. Об этом сообщила компания.



В аукционе приняло участие 29 компаний из Бельгии, Индии, Израиля, ОАЭ, США, Гонконга и России. Всего было представлено 150 алмазов общим весом 2481.9 карата. Из них был продан 121 лот (2030.32 карата). Среди реализованных камней два были особо крупными - 58.92 и 41.,48 карата.



Отметим, что в 2019 году компания планирует провести на торговой площадке во Владивостоке ещё два аукциона.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в 2018 году выросли на 6% до $4.507 млрд по сравнению с годом ранее. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья за 2018 год составила $4.412 млрд, бриллиантов - $95.3 млн. В декабре 2018 года АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $328.7 млн (+38%). Объём продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $323.7 млн, бриллиантов - $5 млн.



Чистая прибыль группы "АЛРОСА" по МСФО за 2018 год выросла на 15% до 90 млрд руб. по сравнению с предыдущим годом. Выручка оставила 300 млрд руб., или на 9% больше, чем за предыдущий год.



"AK&M" от 29.04.2019