ЦБ объявил учётную цену золота на 30 апреля - 2666.72 руб./г против 2665.93 руб./г на 27 апреля
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 30 апреля. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2666.72 руб./грамм
Серебро: - 31.14 руб./грамм
Платина: - 1861.50 руб./грамм
Палладий: - 3032.47 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
23.04 24.04 25.04 26.04 27.04
Золото 2616.16 2611.74 2620.20 2657.28 2665.93
Серебро 30.67 30.71 30.45 30.91 31.20
Платина 1825.18 1833.52 1834.84 1834.11 1849.41
Палладий 2860.82 2820.01 2873.62 2946.64 2937.41