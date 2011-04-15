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29/04/2019
15:39

Сотрудники Air Italy и Alitalia 3 мая проведут забастовку

В Италии на 3 мая 2019 года намечена забастовка сотрудников авиакомпаний Air Italy и Alitalia. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.

В этой связи ожидается отмена и изменения в расписании рейсов.

Air Italy - итальянская авиакомпания с частным капиталом, расположенная в Ольбии, аэропортом базирования которой является Милан-Мальпенса

Alitalia - итальянская авиакомпания, крупнейший авиаперевозчик Италии, пятый по величине в Европе. Штаб-квартира - в Риме, аэропорт Фьюмичино (Леонардо Да Винчи). Основана в 1946 году под названием Aerolinee Italiane Internazionali.


"AK&M" от 29.04.2019
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