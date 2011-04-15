Сотрудники Air Italy и Alitalia 3 мая проведут забастовку

В Италии на 3 мая 2019 года намечена забастовка сотрудников авиакомпаний Air Italy и Alitalia. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.



В этой связи ожидается отмена и изменения в расписании рейсов.



Air Italy - итальянская авиакомпания с частным капиталом, расположенная в Ольбии, аэропортом базирования которой является Милан-Мальпенса



Alitalia - итальянская авиакомпания, крупнейший авиаперевозчик Италии, пятый по величине в Европе. Штаб-квартира - в Риме, аэропорт Фьюмичино (Леонардо Да Винчи). Основана в 1946 году под названием Aerolinee Italiane Internazionali.





"AK&M" от 29.04.2019