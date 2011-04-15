Ингосстрах в 2018 году собрал 5.21 млрд руб. премий по входящему перестрахованию

Объём премии СПАО "Ингосстрах" по входящему перестрахованию в 2018 году достиг 5.21 млрд руб., что составляет 11.8% сборов всего российского перестраховочного рынка. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



По этому показателю компания входит в "тройку" лидеров, на долю которых в 2018 году пришлось 59% сборов рынка входящего перестрахования, это на 3% больше, чем годом ранее.



Размер перестраховочной ёмкости Ингосстраха по ряду облигаторных программ является уникальным не только для российского рынка, но и для Европы. Так, лимит по перестрахованию ответственности судовладельцев составляет $1 млрд по каждому судну/событию. Аналогичный объём покрытия предусмотрен и для перестрахования рисков авиационной ответственности.



Лимит по перестрахованию имущественных рисков составляет $225 млн, технических рисков - $111 млн. Лимит программы перестрахования КАСКО судов достигает $100 млн, по перестрахованию грузов - $121.5 млн. Объём покрытия рисков терроризма/диверсии - $153 млн.



У Ингосстраха 70-летняя история сотрудничества с иностранными перестраховщиками, а также брокерами. Ингосстрах работает с крупнейшими международными перестраховщиками: Allianz, AXA XL, Gen Re, Hannover Re, синдикаты Lloyd's, Partner Re, QBE, SCOR, Swiss Re, Transatlantic Re, VIG Re и др. В пул партнёров входят брокеры: Aon, Guy Carpenter, Marsh, RFIB, Willis Towers Watson и др.



В 2018 году объём исходящего перестрахования Ингосстраха составил 11.3 млрд руб., из них 7.9 млрд руб. было передано международным компаниям. Размещение перестраховочных программ осуществлялось в основном на континентальном европейском и лондонском рынках.



В рамках входящего облигаторного страхования на международных рынках в 2018 году Ингосстрах принимал участие в урегулировании убытков по факту ущерба от урагана "Ирма" в США и на Кубе (39.96 млн руб.), пожара на нефтеперерабатывающем заводе в ОАЭ (10.57 млн руб.).



"Мы продолжаем развивать сотрудничество с ведущими мировыми перестраховщиками и брокерами, участвуя в сделках по перестрахованию в качестве надёжного и профессионального партнёра, - комментирует директор Департамента перестрахования компании "Ингосстрах" Алексей Савельев. - Компания проводит ежегодную презентацию портфеля и перестраховочных программ Ингосстраха в Лондоне для перестраховщиков и брокеров. Это способствует привлечению нового бизнеса из-за рубежа. На презентации в Лондоне, где обычно присутствуют около ста ведущих зарубежных перестраховщиков и брокеров, даётся актуальный обзор развития Ингосстраха и российского страхового рынка, эволюции наших портфелей по важнейшим линиям бизнеса и, если это необходимо, желаемых изменений в их перестраховочной защите".



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 29.04.2019