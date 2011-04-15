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29/04/2019
17:26

Станции метро "Румянцево" и "Саларьево" закроют 3 мая

В Москве 3 мая 2019 года временно закроют станции метро "Румянцево" и "Саларьево". Об этом сообщила столичная мэрия.

Поезда будут курсировать между станциями метро "Бульвар Рокоссовского" и "Тропарёво". В обычном режиме станции Сокольнической линии возобновят работу 4 мая в 05:30 MSK.

Пассажиры смогут воспользоваться бесплатными компенсационными автобусами КМ. При движении в сторону центра автобусы будут останавливаться на остановке "Дудкино", в 10 минутах ходьбы от станции метро "Румянцево". Доехать до бизнес-центра "Румянцево" жители ТиНАО смогут, если доедут на автобусе до "Тропарёва" и сделают пересадку в направлении области. Чтобы попасть в аэропорт Внуково, рекомендуют пользоваться автобусами N 32 (от станции метро "Рассказовка") и 611 (от станций метро "Юго-Западная" и "Тропарёво").

Временные ограничения организованы по просьбе Департамента строительства Москвы для продления Сокольнической линии в ТиНАО. Открытие станций метро "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" серьёзно улучшит транспортную ситуацию округа.

"AK&M" от 29.04.2019
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