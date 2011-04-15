Центр Москвы перекроют сегодня вечером, рекомендовано отказаться от поездок на личных автомобилях

В Москве в связи с репетицией парада Победы сегодня, 29 апреля, перекроют некоторые улицы. Об этом сообщила столичная мэрия.



Так, с 17:30 до окончания репетиции будут перекрыты улицы Тверская (от Страстного бульвара до улицы Моховой), Моховая, Охотный Ряд, Болотная, Балчуг, Солянка; Театральный, Китайгородский проезды; Новая, Старая, Болотная площади; Москворецкая, Кремлевская, Гончарная (от Гончарного проезда), Котельническая, Устьинская, Софийская, Раушская, Болотная, Садовническая (от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста) набережные; Большой Москворецкий, Малый Москворецкий, Чугунный мосты; Фалеевский, Лубочный, Большой Путинковский, 1-й и 2-й Раушский переулки.



Кроме того, с 22:30 до конца мероприятий нельзя будет проехать по Большому Каменному мосту; по улицам Воздвиженке, Новый Арбат, Баррикадной, Красная Пресня, Садовой-Кудринской, Большой Садовой, 1-й и 2-й Брестским (от улицы Гашека до Триумфальной площади), Мнёвники и Нижние Мнёвники; по Боровицкой и Триумфальной площадям; по Новинскому бульвару; по Звенигородскому шоссе.



Дороги будут открывать по мере прохождения колонны.

Центр организации дорожного движения рекомендует москвичам отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться городским транспортом.



"AK&M" от 29.04.2019