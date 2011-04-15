Оборот общественного питания в РФ в I квартале вырос на 5.8% до 365.6 млрд руб.

Оборот общественного питания в РФ в I квартале 2019 года вырос на 5.8% до 365.6 млрд руб. Об этом свидетельствует доклад Росстата.



В марте данный показатель увеличился на 7.3% до 126.4 млрд руб. в годовом исчислении.



Напомним, оборот общественного питания в РФ в 2018 году вырос на 3.7% до 1.52 трлн руб.





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