Оборот общественного питания в РФ в I квартале вырос на 5.8% до 365.6 млрд руб.

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Оборот общественного питания в РФ в I квартале 2019 года вырос на 5.8% до 365.6 млрд руб. Об этом свидетельствует доклад Росстата.
В марте данный показатель увеличился на 7.3% до 126.4 млрд руб. в годовом исчислении.
Напомним, оборот общественного питания в РФ в 2018 году вырос на 3.7% до 1.52 трлн руб.
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