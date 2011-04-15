Сборы Ингосстраха по авиационному страхованию по итогам 2018 года составили 2.9 млрд руб.

По итогам 2018 года сборы страховой премии Ингосстраха по авиационному страхованию составили 2.9 млрд руб. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Компания заключила более 1.1 тыс. договоров, в числе которых полисы страхования КАСКО воздушных судов, включая малую и бизнес авиацию, ответственности авиаперевозчиков, аэропортов и владельцев беспилотных воздушных судов.



Выплаты Ингосстраха по авиационному страхованию в 2018 году составили 965 млн руб. В числе крупных урегулированных убытков - выплата $1.55 млн по факту гибели воздушного судна Boeing 737-800 в Сочи, а также выплата возмещения в размере 10 млн руб. владельцу вертолета Robinson R44 в Якутии.



В 2018 году Ингосстрах запустил онлайн-продукт страхования ответственности владельцев беспилотных воздушных судов - полис покрывает риски, связанные с причинением ущерба здоровью и имуществу третьих лиц. Лимиты ответственности по договору - от 50 до 300 тыс. руб. Минимальная стоимость полиса - 1.4 тыс. руб.



"Рынок авиационного страхования отличается высоким уровнем конкуренции и сложной конъюнктурой - одновременно с увеличением пассажирских перевозок происходило повышение стоимости топлива, что влияло на оптимизацию бюджетов наших клиентов. Однако, благодаря репутации надежного страхового партнера с высоким уровнем финансовой устойчивости, мы укрепили наши рыночные позиции, - комментирует начальник управления страхования космических и авиационных рисков компании "Ингосстрах" Вадим Семеньков.



Ингосстрах является родоначальником страхования авиационных рисков в России. Компания принимает участие в страховании, состраховании и перестраховании крупнейших отечественных и зарубежных авиакомпаний. Размещение перестраховочных программ производится через крупнейших международных брокеров, таких как UIB, RFIB, Willis. С 1975 года Ингосстрах входит в Международный союз авиационных и космических страховщиков, является членом Российской ассоциации авиационно-космических страховщиков (РААКС) и Международного союза авиационных страховщиков (IUAI).



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 29.04.2019