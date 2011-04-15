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29/04/2019
18:11

Ингосстрах застраховал здание Музея современного искусства "Гараж"

Ингосстрах обеспечил страховой защитой здание Музея современного искусства "Гараж", которое находится в Парке Горького в бывшем ресторане "Времена года" и является памятником советского модернизма. Об этом сообщает Ингосстрах.

Оно было построено в 1968 году по проекту Виктора Виноградского, а затем реконструировано Ремом Колхасом и бюро ОМА. Это первое постоянное здание музея, открывшееся для всех любителей современного искусства 12 июня 2015 года.

В соответствии с условиями договора страховой защитой обеспечены конструктивные элементы здания, внешняя и внутренняя отделки, инженерное оборудование, коммуникации. Договор заключен сроком на один год.

Полис предусматривает защиту от рисков повреждения, уничтожения в результате непредвиденного и внезапного воздействия. В том числе покрываются риски, связанные с действием огня и воды, стихийных бедствий, злоумышленных действий третьих лиц и др.

Музей современного искусства "Гараж" и Ингосстрах сотрудничают в области страхования с 2015 года. Кроме того, страховщик выступает партнёром Музея: при поддержке Ингосстраха за эти годы в Музее прошли выставки и ретроспективы всемирно известных художников, среди которых Эрик Булатов, Яей Кусама, Луиз Буржуа, Виктора Пивоваров, Урс Фишер, Такаси Мураками, Юрген Теллер и Марсель Бротарс. На данный момент в "Гараже" представлены выставка одного из самых известных российских современных авторов Павла Пепперштейна "Человек как рамка для ландшафта", ретроспектива британского художника Рашида Араина, а также проект "Бюро переводов".

Основанный в 2008 году Дарьей Жуковой и Романом Абрамовичем, Музей современного искусства "Гараж" является первой в России филантропической организацией, направленной на развитие современного искусства и культуры. Широкая программа выставочной, образовательной, научной и издательской деятельности, проводимая Музеем, отражает актуальные процессы, происходящие в российской и международной культуре, и создает возможности для публичного диалога, реализации новых художественных проектов и их критического осмысления. Центром этой деятельности является коллекция Музея — первый в стране архив, посвященный истории современного российского искусства с 1950-х годов до наших дней.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

"AK&M" от 29.04.2019
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