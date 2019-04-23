ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 30 апреля, в размере 72.2024 руб. против 72.0882 руб. на 27 апреля.





Курс евро за последние 5 дней:



27.04.19 - 72.0882 руб.

26.04.19 - 72.1111 руб.

25.04.19 - 71.7150 руб.

24.04.19 - 71.7453 руб.

23.04.19 - 71.7210 руб.

















































































"AK&M" от 29.04.2019