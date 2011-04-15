Повтор! Рост ВВП РФ в 2019 году может составить 1.2-1.7%

Годовой темп прироста ВВП в I квартале 2019 года может составить 1-1.5%, по итогам года - 1.2-1.7%. Об этом сообщается в материалах Банка России.



В марте продолжился рост экономической активности. Наблюдалось расширение потребительского спроса, на что указывают увеличение оборота розничной торговли, рост выпуска товаров длительного пользования и расширение потребительского кредитования, подчёркивает ЦБ.



Оборот розничной торговли вернулся к росту в помесячном сопоставлении, увеличившись в марте на 0.2% по сравнению с февралём (с устранением сезонности). Производство инвестиционных и непродовольственных потребительских товаров также выросло по сравнению с февралём. Продолжился рост выпуска фармацевтической продукции, а также различных товаров длительного пользования, включая автомобили и мебель. В I квартале 2019 года отмечалось повышение склонности домохозяйств к потреблению, на что указывали сокращение депозитов населения и рост розничного кредитования.



Все это отражает восстановление потребительского спроса после его замедления в конце 2018 - начале 2019 года. Некоторое охлаждение спроса в этот период было вызвано повышением НДС. Как ранее отмечал Банк России, повышение НДС окажет небольшое сдерживающее влияние на динамику ВВП на горизонте текущего года, полагает Банк России.







"AK&M" от 29.04.2019