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30/04/2019
11:04

В Москве начался сезон речных круизов

В Москве начался сезон речных круизов. Об этом говорится в сообщении ФГБУ "Канал имени Москвы".

Так, 30 апреля с Северного речного вокзала отправятся в первые рейсы до Твери, Мышкина, Углича и Плёса круизные лайнеры "Михаил Булгаков", "Константин Симонов", "Дмитрий Фурманов" и "Лебединое озеро". В основном, это туры выходного дня. Помимо традиционных маршрутов в путеводителях появляются новые. Востребованность путешествий по рекам России стабильно растёт. За последние три года речной турпоток увеличился на 20% и составил в навигацию-2018 около 290 тыс. человек.

Круизы по рекам Центральной России могут длиться от трёх до 26 дней. Наиболее востребованы продолжительные рейсы: из Москвы до Астрахани, из Самары, Нижнего Новгорода и Казани - до Санкт-Петербурга и Москвы. Популярность набирают короткие туры выходного дня - из столицы в Углич, Мышкин или в Тверь. Для удобства пассажиров эти круизы стартуют по окончании рабочего дня в пятницу, а в воскресенье вечером или в понедельник теплоход прибывает на речной вокзал, с которого отправлялся.

Основными круизными операторами в столичном регионе являются компании, входящие в некоммерческое партнёрство "Речной альянс": "Водоходъ", "Мостурфлот" и "Созвездие". Эти судоходные компании вместе занимают около 80% круизного рынка России.

ФГБУ "Канал имени Москвы" является крупнейшим воднотранспортным и водохозяйственным комплексом, выполняет функции органа государственного управления на внутренних водных путях в 12 субъектах РФ. Объекты предприятия включают 235 гидротехнических сооружений и 3842 км водных путей.

"AK&M" от 30.04.2019
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