Убыток Utair по МСФО за 2018 год составил 21.999 млрд руб. против прибыли 2.428 млрд руб. годом ранее. Об этом говорится в отчёте компании.



Выручка составила 83.614 млрд руб. против 75.799 млрд руб. Убыток до налогообложения вырос в 9 раз до 27.57 млрд руб. с 3.072 млрд руб.



ПАО "Авиакомпания "ЮTэйp" (ИНН 7204002873) является ядром группы компаний "ЮТэйр", которая включает как компании, осуществляющие эксплуатацию воздушных судов (самолётов и вертолётов), так и проводящие ремонт и техобслуживание, подготовку персонала, сервисное обеспечение рейсов, продажу авиаперевозок.



Компания осуществляет пассажирские перевозки как на внутрироссийских, так и на международных авиалиниях, и входит в число крупнейших авиаперевозчиков РФ. "ЮТэйр" эксплуатирует лайнеры Boeing 737-500, Boeing 737-400, Boeing 767-200, Boeing 737-800, ATR 72-500.



Чистый убыток группы "ЮTэйp" за первое полугодие 2018 года по МСФО увеличился в 2.13 раза до 5.211 млрд руб. с 2.446 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 12.36% до 36.007 млрд руб. с 32.047 млрд руб., убыток от операционной деятельности увеличился в 45.43 раза до 362.842 млн руб. с 7.986 млн руб., убыток до налогообложения - на 91.73% до 5.364 млрд руб. с 2.798 млрд руб.



Чистый убыток ПАО "Авиакомпания "ЮTэйp" в первом полугодии 2018 года вырос на 66.58% до 3.815 млрд руб. с 2.29 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 7.38% до 25.244 млрд руб. с 23.508 млрд руб., убыток от продаж - на 66.81% до 2.98 млрд руб.







"AK&M" от 30.04.2019