Аудитор Utair сомневается в способности компании непрерывно продолжать деятельность. Об этом говорится в аудиторском заключении отчёта по МСФО за 2018 год.



Группа в 2018 году понесла чистый убыток в размере 21.999 млрд руб. Группа не выполнила некоторые ограничительные условия по кредитным договорам и имеет значительную задолженность, которую она не сможет погасить без рефинансирования или реструктуризации.



ПАО "Авиакомпания "ЮTэйp" (ИНН 7204002873) является ядром группы компаний "ЮТэйр", которая включает как компании, осуществляющие эксплуатацию воздушных судов (самолётов и вертолётов), так и проводящие ремонт и техобслуживание, подготовку персонала, сервисное обеспечение рейсов, продажу авиаперевозок.



Компания осуществляет пассажирские перевозки как на внутрироссийских, так и на международных авиалиниях, и входит в число крупнейших авиаперевозчиков РФ. "ЮТэйр" эксплуатирует лайнеры Boeing 737-500, Boeing 737-400, Boeing 767-200, Boeing 737-800, ATR 72-500.



Чистый убыток группы "ЮTэйp" за первое полугодие 2018 года по МСФО увеличился в 2.13 раза до 5.211 млрд руб. с 2.446 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 12.36% до 36.007 млрд руб. с 32.047 млрд руб., убыток от операционной деятельности увеличился в 45.43 раза до 362.842 млн руб. с 7.986 млн руб., убыток до налогообложения - на 91.73% до 5.364 млрд руб. с 2.798 млрд руб.



Чистый убыток ПАО "Авиакомпания "ЮTэйp" в первом полугодии 2018 года вырос на 66.58% до 3.815 млрд руб. с 2.29 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 7.38% до 25.244 млрд руб. с 23.508 млрд руб., убыток от продаж - на 66.81% до 2.98 млрд руб.





"AK&M" от 30.04.2019