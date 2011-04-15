Д.Медведев поручил рассмотреть вопрос приватизации служебного жилья медработниками

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минздраву России и Минэкономразвития России рассмотреть возможность приватизации служебного жилья медицинскими работниками при условии продолжения ими профессиональной деятельности на прежнем месте работы. Об этом говорится на сайте Правительства.



Срок исполнения поручения - 17 июня.

Ведомствам поручено доложить предложения, при необходимости внести соответствующие изменения в нормативную базу.



Поручения были выданы по итогам интернет-конференции с онлайн-пользователями.



"AK&M" от 30.04.2019