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30/04/2019
11:46

Д.Медведев поручил рассмотреть вопрос приватизации служебного жилья медработниками

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минздраву России и Минэкономразвития России рассмотреть возможность приватизации служебного жилья медицинскими работниками при условии продолжения ими профессиональной деятельности на прежнем месте работы. Об этом говорится на сайте Правительства.

Срок исполнения поручения - 17 июня.
Ведомствам поручено доложить предложения, при необходимости внести соответствующие изменения в нормативную базу.

Поручения были выданы по итогам интернет-конференции с онлайн-пользователями.

"AK&M" от 30.04.2019
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