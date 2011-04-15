"Домодедово" обслужит 1 млн пассажиров в период майских праздников

Московский аэропорт "Домодедово" планирует в период майских праздников - с 30 апреля по 12 мая 2019 года - обслужить свыше 1 млн пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба азропорта.



Согласно прогнозу воздушной гавани, пиковым днём по вылету станет 2 мая: из "Домодедово" отправятся 47 тыс. пассажиров. Такое же количество пассажиров, как ожидается, прибудут в аэропорт 11 мая.



Большинство пассажиров внутренних воздушных линий на майские праздники вылетят из "Домодедово" в Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, Краснодар и Новосибирск.



На международных воздушных линиях топ-5, как ожидается, возглавит Анталья. В пятёрку лидеров также войдут Дубай, Ереван, Мюнхен и Ларнака.



ООО "Международный аэропорт "Домодедово" (ИНН 5009097148) - крупнейший аэропорт России. Доля его пассажиропотока от общего объёма в Москве составляет 46%. Из "Домодедово" выполняют полёты 83 авиакомпании по 239 направлению по всему миру, 84 из которых уникальны для московского региона. Среди партнёров - 40 зарубежных авиакомпаний, 27 российских и 16 авиаперевозчиков стран СНГ.



Пассажиропоток "Домодедово" в 2018 году составил 29.4 млн. На международных воздушных линиях трафик в 2018 году составил 13.3 млн человек, на внутренних воздушных линиях - 16.1 млн человек. Отмечается, что за год число пассажиров выросло на 3% по сравнению с предыдущим годом (без учёта перевозчиков, прекративших полёты). В 2017 году вырос на 7.6% по сравнению с 2016 годом, составив 30.7 млн.



"AK&M" от 30.04.2019