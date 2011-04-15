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30/04/2019
12:11

Выделенные полосы на проспекте Вернадского и Киевском шоссе будут работать в выходные дни 3 и 4 мая

Выделенные полосы на проспекте Вернадского и Киевском шоссе будут работать в выходные дни 3 и 4 мая. Об этом сообщил ГКУ "Центр организации дорожного движения".

Для проведения строительных работ по вводу в эксплуатацию нового участка линии метрополитена будут временно закрыты две станции Сокольнической линии: "Румянцево" и "Саларьево". От станций метро "Юго-Западная" и метро "Тропарево" до метро "Саларьево" будет организован компенсационный маршрут автобуса "КМ". Для организации приоритета передвижения общественного транспорта выделенные полосы на участках Проспекта Вернадского (от улицы Коштоянца до Ленинского проспекта), и Киевского шоссе (от улицы Адмирала Корнилова до улицы Родниковая) будут работать в выходные дни 3 и 4 мая.

"AK&M" от 30.04.2019
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