Аграриям Забайкальского края выплатят компенсации в связи с ЧС до 15 июня

Компенсации пострадавшим в результате ЧС аграриям Забайкальского края будут выплачены до 15 июня 2019 года. Об этом заявил первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов в ходе встреч с фермерами Забайкальского края, состоявшихся в рамках визита расширенной делегации ведомства в регион, говорится в сообщении Минсельхоза.



Как было отмечено, Минсельхоз России уделяет особое внимание поддержке пострадавших в результате ЧС аграриев.



Рабочая группа Минсельхоза, в которую также вошли директор Департамента животноводства и племенного дела Харон Амерханов, директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Роман Некрасов и другие специалисты, посетила ряд потерпевших бедствие районов Забайкалья.



Представители муниципалитетов и фермеры доложили руководству Минсельхоза о масштабах ущерба в результате ЧС и принимаемых мерах для устранения последствий. В свою очередь, Д.Хатуов отметил, что согласно указу Президента до 15 июня из федерального бюджета будут выплачены компенсации аграриям края в связи с разрушением инфраструктуры, утратой поголовья скота, кормов и сельхозтехники. В данный момент специалисты Минсельхоза оказывают методическую и консультационную помощь региону в подготовке необходимых для получения выплат документов.



"AK&M" от 30.04.2019