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30/04/2019
10:45

Дайджест газеты "Ведомости" от 30 апреля 2019 года


Анонсы газеты "Ведомости" от 30 апреля 2019 года.


МИНОРИТАРИЙ "МАГНИТА" СТАЛ СОВЛАДЕЛЬЦЕМ ОДНОГО ИЗ КРУПНЕЙШИХ АГРОХОЛДИНГОВ

АЛЕКСЕЙ БОГАЧЕВ ПОМОГ "АВАНГАРД-АГРО" КИРИЛЛА МИНОВАЛОВА ПОГАСИТЬ ЧАСТЬ ДОЛГОВ


Структура Алексея Богачева "Меридиан" стала владельцем 11,3% акций "Авангард-агро", сообщил агрохолдинг. В управлении холдинга, основанного владельцем банка "Авангард" Кириллом Миноваловым, 400 000 га сельхозугодий в Воронежской, Курской, Орловской, Белгородской, Липецкой областях, на которых выращивают зерновые, масличные, сахарную свеклу. В него также входит производитель солода, крупнейший в России. В 2018 г. агрохолдинг занимал 6-е место среди крупнейших землевладельцев, по данным консалтинговой компании BEFL. Его выручка в 2018 г. выросла на 36% до 17,3 млрд руб., чистая прибыль - 4,7 млрд руб. (данные МСФО).


РАЗРАБАТЫВАЕМЫЙ САМОЛЕТ ИЛ-96-400М БУДЕТ ДОРОЖЕ НЕКОТОРЫХ AIRBUS И BOEING

ЛАЙНЕР ПОДОРОЖАЛ ПРИМЕРНО НА 20% ДО 8.5 МЛРД РУБ.

Разрабатываемый Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) самолет Ил-96-400М заметно подорожал, рассказали два близких к Минтрансу человека. Примерно на 20% относительно запланированной ранее цены в 7 млрд руб., говорит один собеседник. До 8.5 млрд руб., а возможно, и выше, добавляет другой. Ил-96-400М действительно оценивается сейчас в 8.5 млрд руб., подтвердил сотрудник ОАК.




Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".
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"AK&M" от 30.04.2019
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