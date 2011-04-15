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30/04/2019
12:38

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 1 мая

Банк России установил на 1 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 45.5781
1 Азербайджанский манат 38.0969
100 Армянских драмов 13.4229
1 Белорусский рубль 30.6906
1 Болгарский лев 37.0084
1 Бразильский реал 16.3806
100 Венгерских форинтов 22.4080
1000 Вон Республики Корея 55.4310
10 Гонконгских долларов 82.3855
10 Датских крон 96.9553
1 Доллар США 64.6314
1 Евро 72.3096
100 Индийских рупий 92.6416
100 Казахстанских тенге 16.9558
1 Канадский доллар 48.0388
100 Киргизских сомов 92.5620
10 Китайских юаней 95.9293
10 Молдавских леев 36.2812
1 Новый туркменский манат 18.4925
10 Норвежских крон 74.7573
1 Польский злотый 16.8764
1 Румынский лей 15.2128
1 СДР (специальные
права заимствования) 89.3458
1 Сингапурский доллар 47.4742
10 Таджикских сомони 68.5381
1 Турецкая лира 10.8518
10000 Узбекских сумов 76.5281
10 Украинских гривен 24.4839
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 83.8592
10 Чешских крон 28.2073
10 Шведских крон 68.0904
1 Швейцарский франк 63.4948
10 Южноафриканских рэндов 45.1085
100 Японских иен 58.0591

"AK&M" от 30.04.2019
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