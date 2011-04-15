Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 1 мая

Банк России установил на 1 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 45.5781

1 Азербайджанский манат 38.0969

100 Армянских драмов 13.4229

1 Белорусский рубль 30.6906

1 Болгарский лев 37.0084

1 Бразильский реал 16.3806

100 Венгерских форинтов 22.4080

1000 Вон Республики Корея 55.4310

10 Гонконгских долларов 82.3855

10 Датских крон 96.9553

1 Доллар США 64.6314

1 Евро 72.3096

100 Индийских рупий 92.6416

100 Казахстанских тенге 16.9558

1 Канадский доллар 48.0388

100 Киргизских сомов 92.5620

10 Китайских юаней 95.9293

10 Молдавских леев 36.2812

1 Новый туркменский манат 18.4925

10 Норвежских крон 74.7573

1 Польский злотый 16.8764

1 Румынский лей 15.2128

1 СДР (специальные

права заимствования) 89.3458

1 Сингапурский доллар 47.4742

10 Таджикских сомони 68.5381

1 Турецкая лира 10.8518

10000 Узбекских сумов 76.5281

10 Украинских гривен 24.4839

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 83.8592

10 Чешских крон 28.2073

10 Шведских крон 68.0904

1 Швейцарский франк 63.4948

10 Южноафриканских рэндов 45.1085

100 Японских иен 58.0591

"AK&M" от 30.04.2019